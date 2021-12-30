Путин подписал закон о мониторинге земель сельхозназначения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, информация, полученная в ходе такого мониторинга, должна быть внесена в госреестр земель сельскохозяйственного назначения. Вести этот реестр будет Минсельхоз РФ посредством уже функционирующей системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Кабмин при этом установит порядок ведения госреестра, состав информации, содержащейся в нем, а также порядок ее предоставления.

Сведения из реестра будут предоставляться собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков по их запросам в виде паспорта участка из состава земель сельскохозяйственного назначения бесплатно.

Ранее в заключении профильного комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и природопользованию отмечалось, что "государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения проводится в целях формирования полной и достоверной информации о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в части уровня их плодородия и динамики его изменения".