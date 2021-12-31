CATL вложит $3,8 млрд в расширение завода аккумуляторных батарей в Китае

ШАНХАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Крупнейший китайский производитель литий-ионных аккумуляторов компания Contemporary Amperex Technology (CATL) вложит 24 млрд юаней (около $3,8 млрд) в расширение мощностей на своем предприятии в городе Ибинь (юго-западная провинция Сычуань). Об этом сообщает в пятницу деловой информационный ресурс Yicai Global.

Проект должен быть завершен в четыре этапа, каждый из которых займет порядка 20 месяцев. Детали пока не приводятся, однако известно, что это уже третий раз, когда CATL вкладывает средства в увеличение производственных мощностей на своем заводе аккумуляторных батарей в городе Ибинь после его запуска в 2019 году. Таким образом, общие вложения в этот проект с учетом новых инвестиций достигнут 56 млрд юаней (около $8,8 млрд).

Это предприятие должно стать крупнейшим заводом CATL на юго-западе Китая и будет поставлять аккумуляторы для электромобилей не только своим партнерам в автомобилестроительной отрасли в КНР, но и по всему миру, приводит ресурс слова основателя компании Цзэн Юйцюня.

В сентябре CATL объявила, что намерена более чем в два раза увеличить производственные мощности за счет продажи своих акций на 58,2 млрд юаней (около $9,1 млрд). Три новые производственные линии будут расположены в городе Ниндэ (восточная провинция Фуцзянь), где находится штаб-квартира компании. Остальные две - в городе Чжаоцин (южная провинция Гуандун) и Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу). Они позволят увеличить общую мощность годового производства литий-ионных аккумуляторов на 137 гигаватт-часов, в 2020 году этот показатель составлял 114,3 гигаватт-часов.

За июль - сентябрь этого года общая выручка CATL увеличилась на 130,73% в годовом выражении и достигла 29,2 млрд юаней (около $4,6 млрд). Эти показатели стали рекордными для компании, которая в третьем квартале занимала 50,8% рынка аккумуляторов для электромобилей в Китае. Именно с ростом спроса на этом рынке и связаны успехи CATL, основатель которой Цзэн Юйцюнь занял в этом году третью строчку в рейтинге богатейших людей Китая по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). За последний год он увеличил свое личное состояние на 200 млрд юаней ($31,2 млрд), которое теперь составляет 320 млрд юаней ($50,1 млрд).