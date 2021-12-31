Правительство разрешило предоставлять бизнесу информацию из системы маркировки

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым производители смогут получать доступ к данным из Государственной информационной системы маркировки. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Производителю и импортеру, зарегистрированным в информационной системе мониторинга <...> обеспечивается доступ к следующим видам информации о товаре, изготовленном таким производителем или ввезенном таким импортером и находящемся в гражданском обороте в Российской Федерации: <...> наименование владельца товара; идентификационный номер налогоплательщика владельца товара; тип операции по обороту товара; <...> 10-значный код товара в соответствии с единицей Товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; код товара; наименование товара; общее количество товаров; сведения о количестве товара, выведенного из оборота путем розничной продажи", - говорится в документе.

Отмечается, что запрос на предоставление доступа к указанным сведениям до 1 января 2025 года можно будет направлять не чаще одного раза в неделю, после этой даты - не чаще одного раза в день.

"Система изначально накапливает данные для формирования заложенных в постановлении отчетов, в скором времени мы будем готовы их открывать. Компании смогут в полной мере пользоваться инструментами, которые дает "Честный знак" легальным участникам оборота. Это позволит также повысить бизнесу эффективность своей работы, проверять контрагентов", - пояснил ТАСС заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Как сообщал раньше ЦРПТ, бизнес получит от внедрения маркировки до 200 млрд рублей в год в результате доступа к данным. По словам Юсупова, информация из системы маркировки по движению каждой единицы товара позволяет выявить источники потерь, снизить убытки, сократить чрезмерные запасы и высвободить оборотные средства.