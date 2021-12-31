Правительство одобрило введение ежегодной квоты на экспорт зерновых

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о применении тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Квота на пшеницу в 2022 году составит 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу - 3 млн тонн совокупно, указано в опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Устанавливать ежегодно, с 15 февраля по 30 июня (включительно) тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта", - указано в документе.

Квота на вывоз пшеницы и меслина на 2022 год документом устанавливается в объеме 8 млн тонн, ржи, ячменя и кукурузы - в совокупном объеме 3 млн тонн.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что указанный механизм направлен на обеспечение продовольственной безопасности РФ, а также на ограничение роста внутренних цен на основные зерновые культуры, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей в России и в странах ЕАЭС.