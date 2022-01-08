Ставропольский производитель "Ессентуков" в 2021 году на 40% увеличил экспорт продукции

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Компания "Холдинг аква" (Ставропольский край), которая является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", в 2021 году увеличила экспорт продукции на 40%. Новыми рынками сбыта стали Израиль, Финляндия и Таджикистан, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Александр Бубнов.

"Экспортные поставки выросли почти на 40% по сравнению с 2020 годом. Мы начали поставки на новые для нас рынки - в Израиль, Финляндию, Таджикистан", - сказал Бубнов.

По его словам, на ключевых рынках, на которых компания уже присутствовала, частично сменили дистрибьюторов, нашли партнеров, готовых строить долгосрочные отношения и вкладываться в развитие.

"Мы изменили подход к прайсингу, стали более гибкими. Фактически успех 2021 - это те действия, которые мы начали реализовывать еще в 2019-2020 годах, и они принесли свои плоды. Мы оптимистично смотрим на будущее нашего экспортного направления", - добавил собеседник агентства.

"Холдинг аква" - крупнейшее предприятие полного цикла в Кавминводах по добыче, розливу и дистрибуции минеральных вод "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Славяновская", а также питьевой воды "Родные озера".