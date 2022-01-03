Bloomberg: операторы отклонили просьбу властей США об отсрочке развертывания сетей 5G

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Операторы AT&T и Verizon отклонили просьбу министра транспорта США Пита Буттеджаджа и главы Федерального авиационного управления (ФАУ) Стивена Диксона об отсрочке запланированного на 5 января ввода в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G. Об этом в воскресенье сообщает агентство Bloomberg.

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг и президент AT&T Джон Станки в совместном письме заявили, что согласие с просьбой по передаче контроля над "многомиллиардными инвестициями компаний в 50 мегаполисах, представляющих львиную долю населения США" ФАУ было бы "безответственным отказом от оперативного контроля, необходимого для развертывания сетей связи мирового класса и глобальных конкурентоспособных сетей".

Руководители телекоммуникационных компаний также сказали, что готовы взять шестимесячную паузу в развертывании сетей около определенных аэропортов, которые будут выбраны в ходе переговоров с властями США и представителями авиационной промышленности.

В пятницу Буттеджадж и Диксон обратились к операторам AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G, поскольку это может угрожать безопасности полетов из-за вмешательства в работу электроники самолетов. В письме отмечается, что речь идет об отсрочке ввода сетей в эксплуатацию не более, чем на две недели, в течение которых ФАУ и представители авиаиндустрии определят аэропорты, обладающие буферной зоной для обеспечения безопасности полетов. Авторы письма также просят операторов воздержаться от ввода в эксплуатацию сетей 5G возле "приоритетных аэропортов". По их предположениям, сеть 5G там можно будет развернуть на постоянной основе к марту.

Ранее в Министерство транспорта США с просьбой отложить ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G обратились главы компаний Boeing и Airbus Americas Дэвид Кэлхун и Джеффри Ниттел. По их информации, радиосигналы от базовых станций сети 5G "негативно сказываются на безопасности полетов". В частности, они искажают показания такого пилотажно-навигационного прибора, как альтиметр. Он особенно нужен при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.