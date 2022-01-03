Выпуск новой модели электробуса "Камаз" стартует в 2022 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Камаз" разработал новую модель электробуса, выпуск которой стартует в текущем году, сообщила пресс-служба производителя.

"Конструкторы научно-технического центра ПАО "Камаз" разработали новую модель электробуса, выпуск которой стартует в этом году", - говорится в сообщении.

В "Камазе" отметили, что в новой модели электробуса отсутствует дизельный отопитель. Предусмотрены улучшенные батареи с большей емкостью, которые увеличат автономный ход электробуса с 50 до 80 км.

"Переход от дизельного отопителя только на электрическую часть - это соответствие общемировому тренду повышения экологичности транспорта, и мы также движемся в этом направлении", - передает пресс-служба слова директора по пассажирскому транспорту ПАО "Камаз" Самата Саттарова.

Российские регионы уже проявляют высокий интерес к инновационному электротранспорту "Камаза". В компании отметили, что тестовая эксплуатация электробуса "Камаз" недавно завершилась в Казани, сейчас этот экземпляр тестируется в Белгороде.

"Также мы провели ряд встреч с руководством Башкортостана. Кроме Уфы, активность проявляют Пермь, Воронеж, Череповец, соответственно, мы будем планировать последующие тестовые эксплуатации в этих регионах", - отметил Саттаров.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).