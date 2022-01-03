Проезд по Военно-Грузинской дороге открыли для всех видов транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 января. /ТАСС/. Закрытый накануне из-за непогоды проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, разрешен для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее было запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России с 17:20 2 января до особого распоряжения.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 18:00 3 января 2022 года до особого распоряжения", - сообщили в пресс-службе.

При этом в МЧС рекомендуют участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки, а в случае необходимости пользоваться альтернативными путями следования.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.