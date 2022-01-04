В Приамурье модернизация коммунальных сетей ведется в рамках концессионных соглашений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 января. /ТАСС/. Более 380 концессионных соглашений заключено в Амурской области. Наиболее популярными сферами для инвесторов являются социальная и коммунальная. Работы по проектам модернизации сетей водоснабжения и водоотведения будут проведены в Благовещенске и Свободном, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Больше 380 концессионных соглашений на сегодняшний день заключено в Амурской области. Общий объем привлеченных инвестиций по ним оценивается на уровне 25 млрд рублей. <…> Наиболее перспективными для инвесторов и актуальными для региона в настоящее время являются социальная, транспортная и коммунальная инфраструктуры. В частности, активная работа уже ведется по проектам модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Благовещенске и Свободном", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что в регионе высокий уровень износа всех коммунальных сетей. Так, по Благовещенску износ сетей по теплоснабжению составляет 62%, по водоснабжению - 75%.

"Государственно-частное партнерство - ключ к успеху в дальнейшем развитии Амурской области. Фактически сейчас это наиболее перспективный инструмент привлечения инвестиций в наш регион. Инвестор в таком случае вкладывает свои средства в создание инфраструктуры и получает ее во временное пользование, после чего объекты возвращаются в собственность государства. Успешным реализованным примером является создание в 2020 году современного офтальмологического центра в Благовещенске", - цитирует пресс-служба слова Орлова.