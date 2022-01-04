Bloomberg: AT&T и Verizon отложили на две недели развертывание новых сетей 5G

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Американские операторы связи AT&T и Verizon согласились отложить на две недели запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G в C-диапазоне, поскольку это может угрожать безопасности полетов из-за вмешательства в работу электроники самолетов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg

"По просьбе министра транспорта Пита Буттеджаджа, мы добровольно согласились отложить еще на две недели развертывание услуг связи 5G в С-диапазоне", - заявила представитель AT&T Ким Харт Джонсон. Представитель Verizon подтвердила, что эта компания также согласилась с отсрочкой. В Verizon также отметили, что, несмотря на задержку, все же рассчитывают запустить в работу новые сети до конца января.

Ранее Буттеджадж обратился к названным предприятиям с просьбой отложить введение в работу сетей 5G нового стандарта, хотя они ранее приобрели возможность работать на частотах 5G диапазона на организованном федеральными властями аукционе. Однако представители авиаиндустрии опасаются, что использование операторами связи соответствующих частот может сказаться на безопасности полетов, поскольку эти частоты используются также некоторыми летными приборами.

Операторы связи предложили не разворачивать сети 5G рядом с аэропортами, чтобы не создавать угрозу безопасности для самолетов, однако министерство транспорта запросило дополнительное время, чтобы сформировать точный список объектов, вокруг которых должны быть созданы буферные зоны.