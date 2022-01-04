Сеть АЗС в Казахстане может ввести лимиты на газ для физлиц в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Казахстане сеть автозаправочных станций (АЗС) Qazaq Oil не исключает введение лимитов на продажу сжиженного газа физическим лицам в Мангистауской области республики, где продолжаются демонстрации с требованием снизить цены на топливо. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13). Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

"Несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам", - говорится в заявлении сети АЗС.

В нем также отмечается, что даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге ($0,14) в городе Жанаозен, 79 тенге ($0,17) в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации.

По данным компании, ожидается поставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января в рамках озвученного министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге ($0,19-0,20) за литр. "В текущей ситуации в компании прилагают максимум усилий для сохранения стабильного и бесперебойного обеспечения всех потребителей сжиженного газа в Мангистауской области", - отметили в пресс-службе. "Сети АЗС Qazaq Oil и "Казмунайгаз" представлены в регионе 19 автогазозаправочными станциями.

В этот же день Токаев заявил, что в Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента, на постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. "Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - написал глава государства в Twitter.