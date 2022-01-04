Первые три резидента ОЭЗ "Оренбуржье" начнут строительство во второй половине 2022 года

ОРЕНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Первые три предприятия-резидента созданной в 2021 году в Оренбургской области особой экономической зоны начнут строительство своих площадок во второй половине 2022 года, одновременно с началом строительства ОЭЗ, сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

"Три резидента (два в Оренбурге и один в Орске) начнут строить свои площадки вместе со строительством самой ОЭЗ, то есть параллельно. Но чтобы они начали строить, нужно подготовить мастер-план, проект и подготовить площадку для стройки. 2023-й - год активного строительства ОЭЗ, сдача ОЭЗ - начало 2024 года", - сказал Петухов. При этом он уточнил, что календарный график запуска ОЭЗ предполагает разработку в первой половине 2022 года мастер-плана, во второй - проектирование, расчистку площадки и начало строительства.

В ОЭЗ "Оренбуржье", по словам вице-губернатора, будет сосредоточена работа нескольких логистических хабов, которые будут заниматься перераспределением товаров. На этапе подготовки к созданию зоны регион также заключил соглашения с потенциальным резидентами, намеренными организовать завод по переработке молока, производство литий-титанатных аккумуляторных батарей, завод по производству бурового оборудования и другие предприятия.

"В итоге резидентами ОЭЗ в 2030 году будет создано более 900 новых рабочих мест и отчислено 3,6 млрд рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней", - уточнил Петухов.

Решение о создании в Оренбургской области особой экономической зоны было принято в сентябре 2021 года. Она будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге - на 380 га, и в Орске - на 180 га. На этапе создания ОЭЗ инвестиционный портфель включал восемь инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд рублей.