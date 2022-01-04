Минимальный объем вложений для получения статуса резидента СПВ снизили в 10 раз

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство России упростило критерии для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), снизив объем необходимых капитальных вложений с 5 млн до 500 тыс. рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Принятое решение упростит бизнесу получение статуса резидента и позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие территории, - поясняется в сообщении. - В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим".

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Запланировано создание около 88 тыс. новых рабочих мест, сейчас создано более 28 тыс. рабочих мест.

Уточняется, что в числе льгот, на которые имеют право резиденты свободного порта Владивосток, 5% - налог на прибыль в течение пяти лет (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), отсутствие налога на землю и на имущество в течение пяти лет, налог на имущество от 0,5% в последующие пять лет.