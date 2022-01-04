Объем торговли нефтяными фьючерсами в Китае в 2021 году вырос на 54,63%

ШАНХАЙ, 4 января. /ТАСС/. Общий объем торговли фьючерсами на нефть в Китае в 2021 году вырос на 54,63% и составил 18,5 трлн юаней (около $2,9 трлн). Такие данные публикует во вторник Шанхайская международная энергетическая биржа, на которой заключаются соответствующие сделки.

За прошлый год по таким фьючерсам на поставку нефти было заключено свыше 42,64 млн сделок, участие в которых приняло 75 зарубежных посреднических структур. География зарубежных клиентов этой торговой площадки охватывает в настоящее время более 20 стран и регионов мира в Азии, Африке, Европе, Северной Америке, Южной Америки и Океании.

Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, начались в марте 2018 года на Шанхайской международной энергетической бирже - дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи. Эта площадка стала первой в стране, на которой торговля фьючерсами на нефть была открыта для иностранных участников.