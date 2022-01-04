Перевозки пассажиров по сети РЖД в 2021 году выросли более чем на 20%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) по итогам 2021 года возросли по сравнению с 2020 годом на 20,8%, до 1 млрд 53,4 млн поездок. Об этом говорится в сообщении компании.

В дальнем следовании отправлено почти 92 млн пассажиров (+36,4%), в пригородном сообщении - 961,4 млн человек (+19,5%).

При этом в декабре 2021 года перевезено 88,9 млн пассажиров, что на 20,4% больше, чем годом ранее. Из них в пригородном сообщении отправлено 82,3 млн пассажиров (+19,4%), в дальнем следовании - 6,6 млн (+34,8%).

Пассажирооборот в декабре 2021 года составил 7,1 млрд пасс-км, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил почти 2,4 млрд пасс-км (+25,3%), в дальнем следовании - свыше 4,7 млрд пасс-км (+28,2%).

Пассажирооборот на сети РЖД в 2021 году вырос на 32,4% по сравнению с 2020 годом и составил 103,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил свыше 29 млрд пасс-км (+17,7%), в дальнем следовании - 74,4 млрд пасс-км (+39,2%).