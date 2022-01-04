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Мишустин рассчитывает, что РЖД выполнит все цели по скорости и качеству перевозок

Премьер-министр поблагодарил сотрудников компании за работу и попросил главу РЖД Олега Белозерова передать самые наилучшие пожелания коллективу

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что РЖД достигнет всех целей по качеству и скорости перевозки пассажиров и грузов, которые были поставлены главой государства.

"Очень надеюсь, что все цели, которые были поставлены главой государства, связанные в том числе со скоростью и качеством перевозки грузов и, самое главное, скоростью и качеством перевозки людей - а это, наверное, один из самых важных элементов работы РЖД, - будут выполнены"- сказал Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Премьер поблагодарил сотрудников компании за работу и попросил Белозерова передать самые наилучшие пожелания коллективу.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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