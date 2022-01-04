Более 60 женщин допустили к работе машинистами поездов за 2021 год

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Более 60 женщин допущены к самостоятельной работе в кабине машиниста. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

"2021 год был уникален еще и тем, что состоялся допуск женщин к работе по профессии машиниста. Спасибо большое, это решение было принято. Мы исследовали условия. Условия, конечно, изменились очень серьезно. И сейчас женщины могут работать машинистами. Уже 61 человек допущен к самостоятельной работе", - сказал Белозеров.

В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда, в июне компания объявила для женщин набор на обучение помощников машинистов. Помощник машиниста находится в подчинении у машиниста и контролирует показание приборов, следит за светофорами, сигнальными знаками и указателями.

Мишустин поинтересовался, большой ли конкурс среди женщин на работу машинистом поезда. По словам Белозерова, "многие хотят", однако "многие боялись, но самые отважные, те, кто действительно хотел работать машинистами, согласились, прошли".

Премьер отметил, что в свое время ему удалось посмотреть за работой машиниста одного из российских тепловозов. "И хочу сказать, что это работа оператора - там и система навигации, и система автоматического регулирования. Такая серьезная технология, которая совершенно по-другому дает возможность, в том числе и женщинам, управлять этой сложной системой, которой является современный поезд", - сказал он.