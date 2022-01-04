На Украине ожидают самый низкий уровень транзита газа из РФ за два года

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прогнозирует, что во вторник будет отмечен самый низкий уровень транзита газа с января 2020 года.

"3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится. <...> Это будет самый низкий уровень транзита, начиная с конца января 2020 года", - написал Макогон во вторник в Facebook, отметив, что 4 января объем транзита может оказаться на уровне 50,5 млн куб. м.

По его словам, "Газпром" не информирует о причинах уменьшения показателей. Ранее Макогон сообщил, что российская компания отказалась бронировать дополнительные мощности транзита через Украину на январь.

"Газпром" в 2021 году прокачал через Украину почти на 30% газа меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019 году. По словам Макогона, в 2021 году объем поставок "Газпромом" газа в страны ЕС составит примерно 145 млрд куб. м, что "станет минимумом за последние 6 лет".

29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что холдинг полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. "Наш плановый объем - 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд куб. м", - сказал он.