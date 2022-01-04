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Новый рейс в Калининград с посадкой в Брянске запустили из аэропорта Махачкалы

Полеты будут осуществляться два раза в неделю

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" открыла новый авиарейс из Махачкалы в Калининград с промежуточной посадкой в Брянске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Сегодня авиакомпания "Руслайн" совершила первый прямой рейс из Махачкалы в Калининград с промежуточной посадкой в Брянске", - сказал собеседник агентства.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-200. Техническая посадка в Брянске составит 40 минут.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новый Уренгой.

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