Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали обсуждать план по добыче нефти на февраль

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить план по восстановлению добычи нефти в феврале, началось, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Да, встреча началась", - сказал он. На встрече министры должны обсудить план по восстановлению добычи нефти на ближайший месяц. С августа союзники наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/c в месяц.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник началось около 15:30 мск. На нем министры планово обсудят прогнозы развития ситуации на рынке нефти в 2022 году, и оценят адекватность реализуемых мер этим сценариям развития ситуации. По словам собеседника ТАСС в ОПЕК, "повестка встречи не содержит никаких изменений", то есть будет обсуждаться только вариант увеличения добычи нефти в феврале на 400 тыс. б/с.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал так же в режиме онлайн накануне.

Согласно докладу техкомитета (ТАСС с ним ознакомился), рынок нефти на протяжении всего 2022 года будет пребывать в состоянии переизбытка предложения. Профицит оценивается в среднем в 1,4 млн б/с. Для сравнения: в 2021 году ситуация на рынке нефти складывалась в сторону дефицита предложения, его объем составлял 1,5 млн б/с в среднем по году.

Если мониторинг ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на февраль, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК+, которая назначена на 16:00 мск. В случае сохранения плана по восстановлению добычи нефти на 400 тыс. б/с, в феврале страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 2,959 млн б/с, а не 9,5 млн б/с, как в мае 2020 года.