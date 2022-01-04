В Минэнерго Украины заявили о готовности США помогать в поставках энергоресурсов

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украинский министр энергетики Герман Галущенко и временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона и поставок энергоресурсов. Об этом сообщается во вторник на сайте украинского Минэнерго.

"Сегодня состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны России", - отмечается в сообщении.

Квин заверила, что "США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности".

По словам Галущенко, "РФ заблокировала поставки в страну угля по железной дороге", в связи с чем Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля - морской. Также на встрече обсуждалась текущая ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину. Министр энергетики отметил, что основную нагрузку в условиях отопительного сезона 2021-2022 годах несет НАЭК "Энергоатом". В этом контексте, подчеркивается в сообщении, стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона, в том числе технической поддержки и стабильного пополнения запасов топлива.

Позиция России

В начале ноября 2021 года глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обвинил РФ в блокировании железнодорожных поставок угля на Украину из Казахстана. Однако в РЖД опровергли эти утверждения, подчеркнув, что "никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет". Отмечалось, что существует повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей. В свою очередь Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также разъяснило, что "полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что холдинг полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту топлива через Украину. Он сказал, что при плановом объеме в 40 млрд кубометров газа через территорию Украины "протранзитировали уже 41,5 млрд кубометров".