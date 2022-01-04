СМИ: Mercedes отзывает 800 тыс. автомобилей по всему миру

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Mercedes отзывает более 800 тыс. машин по всему миру из-за возможной неисправности. Об этом сообщила во вторник газета Bild.

Издание публикует письмо, которое было разослано клиентам в декабре. Из него следует, что в насосе охлаждающей жидкости может быть потенциальная неисправность. При определенном стечении обстоятельств в отдельных случаях "нельзя полностью исключать возгорания", говорится в тексте.

При этом, как пишет Bild, проблема заключается в том, что владельцы соответствующих автомобилей пока не могут назначить дату техосмотра из-за недостатка запчастей, который вызван пандемией коронавируса.

Отзыв касается дизельных моделей GLC, GLE, GLS, а также классов С, Е и S с датой производства между январем и октябрем 2017 года.