"Гродно Азот" обратится в Международную организацию труда в связи с санкциями Запада

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии ОАО "Гродно Азот", входящее в государственный концерн "Белнефтехим", в ближайшее время направит обращение в Международную организацию труда (МОТ) о неприменении ограничительных мер к заводу. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в среду по итогам оперативного совещания, которое провел исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гродно Азот" Сергей Силивоник.

"В ближайшие дни будет направлено сопроводительное обращение о неприменении ограничительных мер в отношении ОАО "Гродно Азот", подкрепленное подписями трудового коллектива, в представительство МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Москва)", - сказано в сообщении. В дальнейшем пакет документов перенаправят в головной офис организации в Женеву.

Сбор подписей в трудовом коллективе под обращением в МОТ с требованием отменить санкции, так как "это противоречит основным задачам и целям МОТ", завершен. Ранее сообщалось, что "наниматель по этому вопросу также направил письмо в генеральный секретариат ЕС".

В начале декабря прошлого года ЕС ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, в него включены 17 физических лиц и 11 организаций. Санкции поддержали США, Канада и Великобритания. В ограничительный список, в частности, входят несколько крупных белорусских компаний, в том числе "Гродно Азот", "Химволокно", "Белоруснефть" и "Белшина".