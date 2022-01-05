Ростех в 2022 году планирует начать выпуск аппаратов, получающих медкислород из воздуха

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ростех в 2022 году планирует начать производство аппаратов, получающих медицинский кислород из воздуха, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В 2021 году специалисты нашего холдинга "Швабе" представили устройство для выделения кислорода из окружающей атмосферы, его стерилизации и выдачи уже в чистом виде как медицинского кислорода. В середине года мы завершим государственную регистрацию этого аппарата. И планируем, что к концу года начнем производить до 100 устройств, а со следующего года будет уже более 200", - сказал он.

Чемезов отметил, что приспособления можно подключить к аппаратам ИВЛ "практически в любом месте и не зависеть от того, есть ли возможность доставки туда медицинского кислорода или нет".

Он также выразил надежду, что российские клиники в ближайшее время начнут получать созданный Ростехом препарат по лечению коронавируса с использованием плазмы переболевших людей. "Надеюсь, что в ближайшее время препарат поступит в эксплуатацию в наши клиники", - сказал Чемезов.