Тайвань создаст фонд в $200 млн для инвестиций в Литве

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Тайвань сформирует инвестиционный фонд в размере $200 млн для вложений в экономику Литвы. Об этом в среду заявил журналистам глава представительства Тайваня в Вильнюсе Эрик Хуан.

"Средства создаваемого фонда - $200 млн - будут предназначены для инвестиций в промышленный сектор Литвы, что имеет стратегическое значение для развития долгосрочных отношений между Литвой и Тайванем", - отметил он. По словам Хуана, наиболее перспективными для инвестиций являются области высоких технологий. "Интерес представляют сферы полупроводников, лазеров, биотехнологий", - сказал он.

Представитель также отметил, что Тайвань готов принять литовские грузы, застрявшие на въезде в Китай. "Тайвань уже принял и намерен еще принять 120 контейнеров с литовскими грузами, которые пересылаются на остров или в другие страны", - утверждал Хуан.

Открытие 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня спровоцировало резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.