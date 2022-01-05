Оператор ГТС сообщил, что транзит газа через Украину в Румынию возобновился

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Транзит российского природного газа через территорию Украины в Румынию возобновился с начала нового года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины" в среду.

"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения "Орловка - Исакча", - сказано в нем. На январь этого года забронированы мощности указанного направления в объеме 4,9 млн куб. м в сутки, или 152 млн куб. м в месяц.

Оператор сообщил, что с апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через "Турецкий поток".

Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5 405 МВт). Пропускная способность системы на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границах Украины с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией - 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд куб. м в год.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.