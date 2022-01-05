Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,51-2,24%

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. На российском рынке акций в среду наблюдалась нисходящая коррекция, обусловленная напряженным внешним фоном, на которую не смогли оказать влияние растущие цены на сырье и позитивная внешнеэкономическая статистика. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 1,51%, до 3815,05 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,24%, до 1586,20 пункта.

Доллар по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,57%, - до 75,93 руб., евро - на 1,03%, до 86,01 руб.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,47%, до $81,18 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,62% и торгуется на уровне $78,24 за баррель.

"Нервозность в преддверии саммита РФ и США, а также сообщения о беспорядках в соседнем Казахстане оказывают давление на рублевые активы. Индекс PMI в секторе услуг еврозоны за декабрь вышел чуть хуже прогнозов, число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в декабре выросло в два раза сильнее прогнозов - до 807 тыс., при прогнозе в 400 тыс.", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогнозы

В четверг мировые рынки могут реагировать на данные из публикации протоколов Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которые могут пролить свет на детали дальнейших изменений денежно-кредитной политики страны, считает Александр Бахтин.

Для отечественных активов чувствительными могут остаться новости о ситуации в Казахстане, а также сигналы в рамках предстоящих переговоров РФ и США. Из статистики дня эксперт выделил ноябрьские данные по объему производственных заказов в Германии и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 6 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3800-3900 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару на четверг - 75-76 руб.