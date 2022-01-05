Акции "Аэрофлота" на Мосбирже снизились более чем на 2% на фоне протестов в Казахстане

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 2,21%, до 61,90 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:45 мск.

Акции "Аэрофлота" дешевеют на фоне сообщений о протестах в Казахстане и отмене вечернего рейса из Москвы в Нур-Султан в среду.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Чимкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и Нур-Султане. Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана.