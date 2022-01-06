Беспилотный трактор и другие новинки представили на открывшейся в США выставке CES-2022

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Беспилотный трактор, управляемый при помощи искусственного интеллекта, "умные" дверь и кровать и тысячи других технологических новинок представили на выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES) в США. Она открылась в среду и проработает до 7 января.

Выставка проходит ежегодно, собирая в Лас-Вегасе (штат Невада) десятки тысяч представителей индустрии. Годом ранее CES была перенесена в виртуальный формат из-за антиковидных ограничений.

В декабре 2021 года организаторы сообщили, что на этот раз CES пройдет в очном режиме при условии вакцинации всех участников. Выставка предварительно начала работать в понедельник, а официально открылась в среду, несмотря на резкий скачок числа заражений омикрон-штаммом коронавируса в США. Многие передовые компании, такие как Google, Meta, Intel, Lenovo, TikTok, вынуждены были отказаться от личного присутствия и участвуют в CES лишь виртуально.

На выставке представлены более 2,3 тыс. компаний, из которых 800 - стартапы. В числе новинок есть электромобили известных марок, огромный телевизор, компактный проектор, "невидимые" наушники. Среди заметных новинок также "умная" кровать, подстраивающаяся под изгибы тела, выполняющий голосовые команды кухонный кран, входная дверь, встроенная в технологию "умного дома" и множество других.

Внимание местных СМИ привлек также беспилотный трактор, оснащенный камерами и системой искусственного интеллекта. Это позволяет ему самому выполнять работы в поле, объезжая камни и овраги, в то время как трактористу остается лишь корректировать поставленные задачи со смартфона.

Выставка бытовой электроники Consumer Electronic Show проводится с 1967 года, с 1995 года - исключительно в Лас-Вегасе. В этом году новинки представлены в 44 категориях.