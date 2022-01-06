Более 200 бизнесменов и экспертов выступили в роли спикеров проекта МБМ в 2021 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Свыше 200 успешных предпринимателей и экспертов выступили в роли спикеров образовательных программ городского проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ) в прошлом году. Они рассказывали новичкам, как открыть свое дело, и делились опытом с уже действующими предпринимателями, сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"В среднем МБМ ежемесячно проводит 110 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий, посвященных разным прикладным вопросам. Занятия ведут активные участники рынка - основатели успешных стартапов, представители крупных корпораций, профильные эксперты и инвесторы. Спикеры отбираются по целому набору критериев. В их числе компетенции и опыт, а еще возможная практическая польза предлагаемого материала для слушателей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Один из спикеров МБМ - Владимир Жиганов, генеральный директор международной сети интерактивных развлечений. Несмотря на пандемию, он смог улучшить показатели бизнеса, и теперь делится опытом с коллегами.

Большой интерес вызывают мероприятия на тему маркетинга и продвижения. Каждую неделю своим опытом с москвичами делятся успешные маркетологи, владельцы коммуникационных и диджитал-агентств. Слушатели узнают, как работать со средствами массовой информации, в социальных сетях и поисковых системах, пробуют самостоятельно создавать сайты и настраивать интернет-рекламу. Один из экспертов в этой области - основатель и директор консалтинговой группы Валерий Домашенко. Он учит тому, как правильно рассчитывать маркетинговую стратегию и какие инструменты использовать для продвижения в интернете.

По данным портала, одна из участниц мероприятий МБМ Александра Постнова основала интернет-магазин цветов и развивает свой YouTube-канал, где рассказывает об уходе за цветами и комнатными растениями. Она также ведет тематические блоги.

Бесплатные знания для всех

Mbm.mos.ru (портал проекта "Малый бизнес Москвы") - одна из главных обучающих площадок для предпринимателей. Здесь они могут выбрать подходящий формат и время занятий. При этом все мероприятия бесплатны для слушателей.

Программы доступны по самым разным темам, сориентироваться в них поможет онлайн-инструмент "Индивидуальная траектория развития". Он составит подборку рекомендаций на основе короткого тестирования, определяющего уровень профессиональных компетенций (hard skills) и гибких навыков (soft skills).

"В течение года предприниматели также могут пройти обучение в проектах "Онлайн-акселератор МБМ", "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ" и отраслевых акселерационных программах", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Опытные бизнесмены, готовые попробовать себя в качестве спикера МБМ, могут оставить заявку на портале mbm.mos.ru в разделе "Хочу стать спикером".