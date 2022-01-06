Инвесторы вложат 3 млрд рублей в развитие пищевой промышленности Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Инвесторы намерены реализовать 18 проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на Ставрополье в этом году. Объем инвестиций запланирован в сумме более 3 млрд рублей, будет создано более 700 рабочих мест, сообщил ТАСС председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"В 2022 году продолжится реализация 18 масштабных инвестиционных проектов общей инвестиционной емкостью более 3 млрд рублей, планируется создать более 700 рабочих мест. В отрасли переработки молока будет осуществлена реализация пяти инвестиционных проектов общей емкостью 321 млн рублей и созданием 96 рабочих мест. В сфере производства мучных и кондитерских изделий - четыре инвестиционных проекта общей инвестиционной емкостью 629,5 млн рублей. Будет создано 469 рабочих мест", - сказал он.

В сфере переработки и производства сушеных овощей и фруктов в регионе запланированы два проекта, как и в сфере производства алкогольной продукции. Две компании намерены расширить и модернизировать производства по обжарке арахиса и фисташек, в регионе будет модернизирован комплекс по переработке кукурузы, запланировано строительство цеха по производству макаронных изделий.

"Реализация инвестиционных проектов в данных сферах позволит перерабатывать на 62 тонны сырого молока в сутки больше от существующих объемов переработки действующими предприятиями; увеличится объем выпуска кондитерских изделий на 394 тыс. тонн в год; производство чистого алкоголя - дистиллята солодового - увеличится на 3,6 тыс. литров в день и на 10 тыс. литров в день чистого алкоголя - зернового дистиллята; также планируется рост производства белкового витаминно-минерального концентрата (БВМК) на 18 тыс. тонн и на 12 тыс. тонн продуктов переработки сои", - отметил Полюбин.