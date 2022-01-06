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Путин поручил до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь

Путин поручил до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь.

Индекс РТС в начале основной сессии снизился на 2,23%
Индекс Мосбиржи снизился на 1,26%
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