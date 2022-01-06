Во фракции Зеленского в Раде заявили, что Киев должен возобновить импорт газа из России

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Украина должна возобновить прямой импорт газа из России, поскольку страна не может обойтись без российского газа. Об этом заявил в четверг депутат Верховной рады, член президентской фракции партии "Слуга народа" и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

"Я глубоко убежден, что нам нужно создать рабочую группу, определить площадку с российским "Газпромом" и закупать у "Газпрома" газ напрямую по открытому контракту, по понятной цене, а не покупать в Словакии и швейцарских офшорах с накрутками", - сказал он в эфире телеканала "Наш".

"Да, понятно, что у нас есть конфликт, но мы не вытягиваем без российского газа. У нас баланс не перекрывается. Баланс потребления - 33 млрд куб. м, а добываем своего меньше 20 млрд куб. м. Где его брать? Это только российский газ", - добавил он. Семинский считает, что необходимо определить группы переговорщиков от Украины и "Газпрома", а также найти в Европе площадку для встречи сторон.

Ранее председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук заявлял, что разговоры о реверсе и физических закупках в Европе не имеют отношения к реальности и Украина по-прежнему остается потребителем российского газа. По его словам, газ, идущий транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть, отметил Медведчук, газ не уходит в Европу, он остается на Украине. Политик считает, что если бы Украина не отказывалась от прямых поставок газа из России, то он в итоге был бы намного дешевле для конечного потребителя - простых украинцев.

Виртуальный реверс

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.