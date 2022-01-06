Югра в 1,5 раза сократила планы по росту госдолга к 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отказались от привлечения кредитов в банках и выпуска государственных облигационных займов в 2021 году в связи с поступлением дополнительных доходов в бюджет региона. До 2024 года регион планирует привлечь 39 млрд рублей кредитов в банках и разместить гособлигационные займы в размере 36 млрд рублей, в результате госдолг региона до конца 2023 года планируется увеличить до 61,6 млрд рублей, сообщила в четверг ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

Ранее Дюдина сообщала ТАСС, что власти региона планировали привлечь 27 млрд рублей кредитов в банках и разместить гособлигации на общую сумму 75 млрд рублей до 2024 года, в том числе в 2021 году 14 млрд и 10 млрд рублей соответственно. В результате госдолг региона до конца 2023 года должен был вырасти более чем в восемь раз - до 92,7 млрд рублей. Эти заимствования планировалось направить на капитальные вложения в объекты госсобственности и погашение дефицита бюджета. Госдолг региона за 2020 год составил 11,2 млрд рублей и на 1 декабря 2021-го не изменился. Он полностью представлен гособлигациями. Кроме того, Югра планировала погасить действующий долг региона в 2024 году.

"В 2021 году выпуска государственных облигаций автономного округа и привлечение кредитных ресурсов правительством Югры году не было. Решение отказаться связано с поступлением [дополнительных] доходов в бюджет автономного округа в 2021 году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в соответствии с законом о бюджете Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, теперь планируется привлечь кредиты в 2022 году в размере - 20 млрд рублей, 2023 году - 19 млрд рублей, 2024 год - 15 млрд рублей. При этом власти региона намерены погасить часть долга по кредитам - в 2022 году - 10 млрд рублей, в 2023 году - 8 млрд рублей, в 2024 году - 10 млрд рублей. В свою очередь выпуск гособлигаций в 2022 году планируется в размере 16 млрд рублей, 2023 году - 20 млрд рублей, 2024 году - 10 млрд рублей, погашение долговых обязательств по ценным бумагам: в 2022 году - 3,9 млрд рублей, в 2023 году - 2,7 млрд рублей, в 2024 году - 0,7 млрд рублей.

Таким образом, Югра планирует увеличить госдолг региона в 5,5 раза - до 61,6 млрд рублей до 2024 года и в 6,7 раза - до 75,9 млрд рублей к 2025 году.

В конце декабря 2021 года депутаты думы ХМАО одобрили поправки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, по которым дефицит в 2021 году снизился в 1,8 раза - до 20,1 млрд рублей. Доходы региона в 2021 году увеличились на 13,7 млрд рублей, большая часть из которых в связи с уточнением суммы поступлений по налогу на прибыль крупнейшими налогоплательщиками и составили 263,2 млрд рублей. Расходы бюджета уменьшены на 3,253 млрд рублей, до 283,3 млрд рублей. Дефицит в результате уменьшился на 16,9 млрд рублей - в 1,8 раза - до 20,1 млрд рублей.

Бюджет Югры на 2022-2024 годы

Согласно бюджету региона, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, доходы ХМАО в 2022 году планируются в размере 251,1 млрд рублей, в 2023 году - 260,4 млрд рублей, а в 2024 году - 264,1 млрд рублей. Расходы составят 285,4, 294,3 и 278,5 млрд рублей соответственно. Дефицит - 33,5, 33,9 и 14,3 млрд рублей соответственно. Доходы бюджета ХМАО, согласно действующему закону, запланированы в 2021 году в размере 226,2 млрд рублей, расходы - 275,9 млрд рублей, а дефицит бюджета - 49,7 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета снизится почти в 3,5 раза к 2025 году в сравнении с 2021 годом.