Цена газа в Европе торгуется выше $1 100 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе на биржевых торгах в четверг держится выше отметки в $1 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 12:00 мск выросла до $1 124 за 1 тыс. куб. м, или €96,3 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа за день составляет более 5%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. В итоге торги в 2021 году закрылись падением цены газа ниже $800.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.