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Международные резервы Украины увеличились в 2021 году на 6%

Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $30 940,9 млн

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Международные резервы Украины в 2021 году увеличились на 6%, до $30,9 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Национального банка Украины (НБУ).

"По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $30 940,9 млн. В течение 2021 года они увеличились на $1,8 млрд, или на 6%", - говорится в нем. Рост резервов обусловлен привлечением внешнего финансирования, а также покупками валюты НБУ.

В частности, в августе прошлого года Украина получила от Международного валютного фонда 1 928,2 млн специальных прав заимствования (СПЗ), а в ноябре - второй транш кредита от МВФ по программе stand-by ("стенд-бай") в объеме 500 млн СПЗ.

"В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте ($11,5 млрд)", - сообщил регулятор.

Текущий уровень международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, отмечается в сообщении.

Ранее в правительстве Украины прогнозировали, что по итогам 2021 года международные резервы страны достигнут около $30 млрд.

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