Tencent разрешила в Китае платежи цифровым юанем через мессенджер WeChat

ШАНХАЙ, 7 января. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Tencent разрешила осуществлять платежи при помощи цифрового юаня через свой мессенджер WeChat. Об этом сообщил в пятницу информационный ресурс "Ицай глобал".

Данная опция теперь доступна для оплаты покупок и перевода средств для тех, у кого открыта учетная запись в цифровом банке компании Tencent WeBank. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сканировать QR-код в платежном сервисе WeChat Pay. Эта крупная платформа мобильных платежей с 2018 года активно принимает участие в проекте разработки цифрового юаня.

Платежи можно осуществлять также при помощи пилотной версии приложения, разработанного центробанком Китая. В нем предусмотрена опция выбора оплаты и через WeChat. Однако воспользоваться этим приложением пока могут жители не всех регионов страны, а только тех, которые выбраны для реализации этого пилотного проекта.

Конкурент WeChat Pay от компании Alibaba платежная система Alipay начала предоставлять услугу оплаты цифровым юанем еще в конце 2021 года.