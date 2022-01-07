РЖД в январе вынужденно ввели ограничения на погрузку грузов из-за заторов в портах

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" в январе ввели вынужденные ограничения на погрузку в некоторых морских терминалах и припортовых нефтебазах из-за образовавшихся заторов, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

"РЖД в январе пришлось ввести 17 ограничений на погрузку в адреса отдельных операторов морских терминалов и припортовых нефтебаз. Все потому, что в очередях на выгрузку к ним скопилось слишком много поездов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первые дни 2022 года погрузка на сети РЖД в адрес портов выросла на 3,8%, при этом не все морские терминалы оказались готовы к таким объемам: средняя выгрузка составляет всего 58% от их перерабатывающей способности.

Среди основных причин снижения выгрузки в РЖД назвали неисправности перегрузочного оборудования, неготовность к работе со смерзшимся грузом, переполнение складских емкостей из-за задержек подхода флота.

Ситуация в портах Дальнего Востока

В РЖД отметили, что терминал "Ванинотрансуголь" на станции Дюанка выгружает вдвое меньше норматива - 263 вагона в сутки. Порт Посьет выполняет план только на 32%, принимая 111 вагонов с углем. При этом, выгрузку ожидает 15 поездов с углем.

Не в полной мере справляются с выгрузкой нефтепродуктов "РН-Морской терминал Находка" на станции Крабовая и "Востокбункер" на станции Блюхер, в очереди ожидают 17 поездов.

"Новые коммунальные технологии" на станции Лужская выгружают смерзшийся уголь грейфером, обрабатываются только 350 вагонов вместо 580. "Портэнерго" сливает 317 цистерн с нефтепродуктами вместо 388, "Усть-Луга Ойл" - 1,36 тыс. вместо 1,41 тыс. В их адрес простаивает более 20 поездов с грузом.

Выгрузка терминалов на Черном Море

В порту Туапсе 4 января выгрузили 400 вагонов вместо 1,09 тыс. из-за штормового ветра. Очереди на слив нефтепродуктов по-прежнему сохраняются к терминалам "Импортпищепром" и "Новороссийский мазутный терминал".

"Все это сдерживает погрузку экспортных грузов и усложняет ситуацию с движением поездов на припортовых железных дорогах. РЖД заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации. Находимся в постоянном контакте с портовиками, чтобы помочь коллегам оптимизировать работу. Ведь наша общая цель - продолжать наращивать объемы перевозок", - добавили в РЖД.

В декабре 2021 года РЖД сообщали, что холдинг вынужден вводить ограничения на погрузку нефтяных грузов из-за заторов в портах. В компании отмечали, что, несмотря на улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных грузов в портах, ряд острых проблем сохраняется. При этом погодные условия осложнили работу всех морских портов: на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке.