Красноярский край в 2021 году более чем в три раза увеличил экспорт катеров и лодок

КРАСНОЯРСК, 8 января. /ТАСС/. Показатель экспорта продукции судостроения, прогулочных и спортивных судов из Красноярского края в 2021 году превысил 100 млн рублей, что в три раза больше результатов 2020 года. Об этом ТАСС сообщил координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.

"Предприятия Красноярского края значительно увеличили объемы экспорта этой продукции за пределы России. По году это более 100 млн рублей, подавляющий объем в страны дальнего зарубежья, тогда как в 2020 году экспорт не дотягивал и до 30 млн", - сообщил Зубарев. По его словам, рост связан с увеличением спроса на катера и лодки за границей.

Он добавил, что предприятия региона произвели в 2021 году свыше 20 тыс. прогулочных и спортивных судов. "Это пятая часть выпуска подобной продукции в нашей стране", - уточнил собеседник агентства.

В Красноярске расположено несколько предприятий, занимающихся малым судостроением: производством промысловых лодок, спортивных и прогулочных катеров. Так, одно из местных предприятий по заказу из Вьетнама разработало промысловую лодку из полиэтилена низкого давления, предназначенную для рыболовства в тропических морях.