Объем программы развития среднего профобразования в СКФО составит 11,08 млрд рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Объем финансирования программы развития среднего профессионального образования в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2030 года составит более 11 млрд рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

"Минпросвещения совместно с руководством регионов Северного Кавказа обязано до 1 февраля представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года с объемом финансирования до 11,08 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе о поручениях, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам прошедшей в ноябре 2021 года стратегической сессии по экономическому развитию регионов СКФО.

Источники финансирования данной программы должны быть определены до 1 июня, сообщили в кабмине.