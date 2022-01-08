ФССП: около 1,4 тыс. граждан обеспечены жизненно необходимыми лекарствами по решению судов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Судебные приставы добились обеспечения жизненно важными лекарствами около 1,4 тыс. граждан. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"В связи с тем, что от своевременного исполнения решений судов зависят жизнь и здоровье граждан, судебные приставы в ходе исполнения решений судов применяют весь комплекс мер, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве. В результате граждане обеспечены лекарственными препаратами и им оказаны медицинские услуги в соответствии с судебными решениями в рамках около 1,4 тыс. исполнительных производств", - отметили в ФССП.

За неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера должностные лица ФССП России привлекают должников к административной ответственности. Кроме того, за неисполнение судебных решений приставы привлекают к уголовной ответственности представителей власти, государственных и муниципальных служащих, а также служащих коммерческой или иной организации к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").