Власти Санья планируют к 2025 году превратить курорт в "город без отходов"

САНЬЯ /Китай/, 8 января. /ТАСС/. Власти города Санья в южной китайской провинции Хайнань обнародовали план превращения курорта в "город без отходов" в течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы). Как следует из документа на официальном сайте городского правительства, главной целью плана является создание комплексной системы управления твердыми отходами и содействие зеленому развитию курорта.

Реализация плана предполагает низкоуглеродную трансформацию населенного пункта, а также решение проблемы его загрязнения твердыми отходами, говорится в заявлении властей. Как отмечается, меры по продвижению "зеленого" развития включают в себя комплексную очистку города от пластикового загрязнения, продвижение концепции "ноль отходов" в индустрии туризма и гостиничной отрасли, а также строительство эко-индустриальных парков с экономикой замкнутого цикла.

Как сказал заместитель главы департамента охраны окружающей среды города Ян Синь, слова которого приводятся в документе, реализация плана предполагает решение пяти ключевых задач, среди которых охрана природы и продвижение "зеленого" образа жизни местного населения, принятие мер по борьбе с загрязнением пластиком, создание экологически чистой среды в сельской местности, а также защита и предотвращение загрязнения моря. По его словам, к 2025 году будет сформирована комплексная система управления "города без отходов", будет завершено внедрение концепции "ноль отходов" в индустрии туризма, разработана эффективная система переработки отходов в области тропического сельского хозяйства, улучшена система мониторинга загрязнения как на суше, так и на море, а также будет создана система жесткого контроля за твердыми отходами и значительно снижены риски экологической угрозы.

Хайнань уделяет особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. Четыре крупных населенных пункта острова - Хайкоу, Санья, Саньша и Даньчжоу - с октября 2020 года ввели обязательную сортировку бытовых отходов.

С декабря 2020 года на Хайнане действует запрет на использование одноразовых пакетов для покупок, мешков для мусора, а также пластмассовых столовых приборов. К концу 2025 года провинция полностью запретит производство, продажу и использование всей пластиковой продукции, которую невозможно переработать.