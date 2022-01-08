Опрос: маткапитал стал самой узнаваемой мерой нацпроекта "Демография" в 2021 году

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей до трех лет и льготная ипотека стали самыми узнаваемыми мерами национального проекта "Демография" в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные пресс-службой АНО "Национальные приоритеты".

"Большинство респондентов информировано о таких проектах как материнский капитал (73%) и ежемесячные выплаты на детей до трех лет (53%). Порядка трети респондентов информированы о льготной ипотеке для семей с детьми, программе переобучения. Кроме того, почти половина респондентов (45%) отмечает увеличение заботы о семьях с детьми со стороны государства", - приводятся в сообщении слова руководителя коммуникационного сопровождения национального проекта "Демография" Евгении Кокоревой.

Согласно опросу, более половины респондентов слышали о проектах по содействию занятости населения. Самым узнаваемым стал проект "Бесплатное переобучение для граждан старше 50 лет, матерей с детьми, работников под риском увольнения, безработных".

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

АНО "Национальные приоритеты" учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов. Благодаря национальному проекту "Демография" можно, в частности, переобучиться по новой специальности, получить семейную ипотеку, стать "серебряным" волонтером и не только.