Росатом намерен в 2022 году нарастить основные показатели роста на 20%

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Росатом в 2022 году рассчитывает увеличить основные показатели роста на 20% по сравнению с минувшим годом. Такое заявление в субботу сделал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Очень надеюсь, что мы по основным нашим показателям, показателям роста - это зарубежная выручка, это выручка по новым продуктам - достигнем показателей где-то плюс 20%", - сказал глава атомной отрасли России. Ранее глава Росатома рассказал, что выручка госкорпорации "Росатом" в 2021 году составит около 1,5 трлн руб. Зарубежная выручка Росатома за последние 10 лет выросла вдвое и за 2021 году может составить не менее $8,4 млрд.

Отвечая на вопрос об основных задачах, стоящих перед госкорпорацией в 2022 году, Алексей Лихачев в первую очередь отметил строительство атомных станций за рубежом. "У нас предстоит фундаментальный разворот в Египте. Я думаю, что это будет стройка, которая войдет в число самых крупных. И в Венгрии нам надо выходить на площадку", - сказал он. По словам Лихачева, в настоящее время Москва и Минск ведут переговоры о возможном строительстве в Белоруссии еще одной АЭС. "Все большее и большее количество стран принимают решения или о расширении своих атомных мощностей или приходят в "атомный клуб". Яркий такой пример - Белоруссия. Прошло меньше 10 лет, один блок уже устойчиво работает, физпуск второго состоялся под Новый год. И первый вопрос, который нам задает правительство Белоруссии: а как мы будем действовать, если соберемся строить еще одну атомную станцию в Республике Беларусь? Мы с большой теплотой вспоминаем все, что происходило за эти годы, но аппетит приходит во время еды, и мы уже обсуждаем строительство второй станции", - сказал гендиректор Росатома.

В списке первоочередных планов гендиректор Росатома отметил задачи, связанные с атомной генерацией непосредственно в России: "У нас будет задача с двумя компонентами. Это и расширение нашей генерации, в том числе и малой, но и начнется уже поэтапный вывод мощностей, созданных в 70-е годы". В целом, по словам Лихачева, до 2035 года Росатому предстоит построить в России 16 энергоблоков.

Особо отметил в интервью глава Росатома намерение развивать так называется евроазиатский транзит по Северному морскому пути. "Самая вдохновляющая задача - это создание евроазиатского транзитного коридора через Северный морской путь. Это, я считаю, вызов нашего поколения. Мы должны его решить. <…> Есть такой термин - Большой Северный морской путь, имея в виду всю территорию от Норвегии до Корейского полуострова, где мы уже как оператор в том числе и контейнерных перевозок будем осуществлять максимально удобное, максимально комфортное сопровождение судов", - рассказал он. Говоря о планах на 2022 год, Лихачев отметил, что госкорпорация продолжит работу в этом направлении. "Мы продолжим расширение всех наших активностей на Северном морском пути. Надеюсь, что сложим структуру нашего евроазиатского транзита и начнем пробные рейсы, связанные с контейнерными перевозками", - сказал он.