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Посол Казахстана в РФ: все иностранные инвестиции в стране будут находиться под защитой

Ермек Кошербаев также отметил, что ситуация в Казахстане стабилизируется, и страна возвращается к нормальной жизни, однако остаются отдельные очаги террористической деятельности

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Все иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под надежной защитой властей страны. Об этом заявил в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

"Президент нашей страны [президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев], говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, четко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надежной защитой", - сказал Ермек Кошербаев.

Он также отметил, что ситуация в Казахстане стабилизируется, и страна возвращается к нормальной жизни, однако остаются отдельные очаги террористической деятельности. 

"Ситуация у нас стабилизируется, восстанавливается авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Страна возвращается к нормальной жизни. Однако остаются отдельные очаги террористической деятельности, и нашему народу, нашей стране предстоит большая работа", - сказал он.

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