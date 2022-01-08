Посол Казахстана в РФ: все иностранные инвестиции в стране будут находиться под защитой

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Все иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под надежной защитой властей страны. Об этом заявил в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

"Президент нашей страны [президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев], говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, четко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надежной защитой", - сказал Ермек Кошербаев.

Он также отметил, что ситуация в Казахстане стабилизируется, и страна возвращается к нормальной жизни, однако остаются отдельные очаги террористической деятельности.

"Ситуация у нас стабилизируется, восстанавливается авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Страна возвращается к нормальной жизни. Однако остаются отдельные очаги террористической деятельности, и нашему народу, нашей стране предстоит большая работа", - сказал он.