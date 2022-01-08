{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

"Аэрофлот" отменил воскресные рейсы в Казахстан

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все запланированные на воскресенье рейсы из Москвы в города Казахстана и обратно.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Отменен рейс в Костанай, который был запланирован на 02:05 мск воскресенья, а также рейс в Алма-Ату, который должен был вылететь в 20:55 мск того же дня.

Отменены также рейсы, которые должны были прибыть в воскресенье в Москву из Чимкента (06:45 мск), Алма-Аты (08:20 мск), Нур-Султана (08:30) и Костаная (10:30).

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Посол Казахстана в РФ: все иностранные инвестиции в стране будут находиться под защитой
Ермек Кошербаев также отметил, что ситуация в стране стабилизируется, и она возвращается к нормальной жизни, однако остаются отдельные очаги террористической деятельности
Читать полностью