"Аэрофлот" отменил воскресные рейсы в Казахстан

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все запланированные на воскресенье рейсы из Москвы в города Казахстана и обратно.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Отменен рейс в Костанай, который был запланирован на 02:05 мск воскресенья, а также рейс в Алма-Ату, который должен был вылететь в 20:55 мск того же дня.

Отменены также рейсы, которые должны были прибыть в воскресенье в Москву из Чимкента (06:45 мск), Алма-Аты (08:20 мск), Нур-Султана (08:30) и Костаная (10:30).