Казахстан 9 января планирует выполнить 38 международных рейсов

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Казахстан в воскресенье выполнит 38 международных рейсов, 29 - отменено. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным ведомства, из и в Нур-Султан планируется выполнение 24 международных рейсов в и из городов Ташкент, Минск, Дубай, Новосибирск, Киев, Стамбул, Франкфурт, Москва, Шарджа, Пхукет, отменено выполнение шести рейсов в и из городов Москва, Жуковский, Стамбул.

"Из/в городов <...> Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов в города Амстердам, Стамбул, Джидда, Кутаиси, Тбилиси и отменено выполнение 23 рейсов в/из городов Москва, Стамбул, Кувейт, Дубай, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт. Итого по Республике Казахстан планируется выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов", - говорится в сообщении министерства.