В Приморье в бухте Безымянная планируют построить новый порт "Аврора" к 2030 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Морской порт "Аврора" планируется построить в районе бухты Безымянная в поселке Дунай в Приморье к 2030 году, реализация проекта позволит создать почти 450 новых рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"Примерные объемы производства терминала - 35 млн тонн в год. Планируемые сроки реализации проекта - 2025-2030 годы. Производство потребует почти 450 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Согласно декларации о намерениях компании "Морской терминал "Коулстар", инвестор собирается вложить в проект почти 60 млрд рублей. Параллельно со строительством порта планируется реконструировать транспортную инфраструктуру для обслуживания новых мощностей. В частности, ОАО "РЖД" уже выданы технические условия на проектирование примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново - Дунай Дальневосточной железной дороги. Планируется, что новый порт стимулирует развитие территорий Фокино, Шкотовского района и всего юга Приморья.

Поселок городского типа Дунай входит в состав закрытого территориального образования Фокино, он находится на берегу бухты Стрелок залива Петра Великого. В Дунае живет более 7,5 тыс. человек.