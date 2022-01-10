Власти Красноярского края планируют разместить облигационный займ на 18,7 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют размещение в 2022 году облигационного займа на сумму 18,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве финансов региона.

"В 2022 году предусмотрено размещение облигационного займа в сумме 18,7 млрд рублей. Эмиссию государственных облигаций края планируется осуществить с купонным доходом и сроком обращения до 10 лет", - сообщил представитель министерства.

По его словам, цель размещения ценных бумаг - финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств региона. Размещение займа будет зависеть от исполнения бюджета 2022 года, добавили в Минфине.

В начале декабря Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Доходы в следующем году составят порядка 310,1 млрд руб., в 2023 году - увеличатся до 317,1 млрд руб., в 2024 году власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд руб.