Представитель России в МВФ: технологические гиганты угрожают монополизацией целых секторов

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Монополизация целых секторов экономики является главной угрозой, которая исходит от крупнейших американских технологических компаний. Такое мнение высказал в интервью ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

Он напомнил, что рост фондовых рынков в США прежде всего связан с подъемом котировок пяти крупнейших технологических корпораций: Alphabet, которой принадлежит компания Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. "Это технологические гиганты, они все стали монополистами и занимаются налоговой оптимизацией. Они являются глобальными игроками с производством в разных странах, показывают доходы и прибыль там, где это выгодно", - подчеркнул представитель РФ в МВФ.

По его словам, технологические гиганты занимаются оптимизацией налоговых платежей таким образом, что это идет в ущерб бюджетам многих стран. "Речь идет о процессе монополизации со стороны этих технологических компаний. Главная угроза состоит в том, что, как мне видится, происходит концентрация экономической власти, происходит монополизация ключевых секторов, технологических секторов", - указал Можин.

С такими корпорациями, продолжил он, бороться очень трудно, их руководителей вызывают на слушания в Конгресс США, а в Европе им выписывают многомиллиардные штрафы. "Все это происходит в отсутствие какой-то международной координации и договоренностей. Необходимо применять единую стратегию к таким новым, во многом необычным компаниям", - отметил российский исполнительный директор в МВФ. Он указал на необходимость того, чтобы международное сообщество договорилось, как собирать налоги с таких корпораций, чье производство разбросано по всему миру, а также противодействовать монополизации технологических секторов экономики. "Этого можно и нужно добиваться. Это требует международного сотрудничества и координации усилий, сейчас, как мы видим, этого не происходит", - отметил Можин.